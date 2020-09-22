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  • Çinli muhalif yolsuzluk suçlamasıyla 18 yıl hapse çarptırıldı
22 Eylül 2020 Salı 13:44 | Son Güncelleme:

Çinli muhalif yolsuzluk suçlamasıyla 18 yıl hapse çarptırıldı

Çinli muhalif yolsuzluk suçlamasıyla 18 yıl hapse çarptırıldı
AA

Çinli muhalif 69 yaşındaki Ren Cıçiang, yolsuzluk suçlamasıyla 18 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Çinli Devlet Başkanı Şi Cinping'in yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ile mücadele politikasını eleştiren muhalif Ren Cıçiang, yolsuzluk suçlamasıyla 18 yıl hapse çarptırıldı.

AA'da yer alan habere göre, Pekin'deki mahkemeden yapılan açıklamada, gayrimenkul şirketi eski başkanı 69 yaşındaki Ren'in yolsuzluk ve görevi kötüye kullanma suçlamalarıyla 18 yıl hapse mahkum edildiği belirtildi.

Açıklamada Ren'in mahkeme kararını kabul ettiği, temyize götürmeyeceği ifade edildi.

ŞI CINPING'İ ELEŞTİRMİŞTİ

Ren mart ayında internetten yayımladığı yazısında Şi'nin aralık ayında Vuhan kentinde başlayan salgını ele alış biçimini eleştirmişti.

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