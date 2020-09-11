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11 Eylül 2020 Cuma 16:13 | Son Güncelleme:

Çinli ile Hint askerlerinin sopalı kavgasının görüntüleri ortaya çıktı

Hindistan ile Çin sınırındaki Ladakh'taki Galwan Vadisi'nden olduğu, Çinli ile Hint askerlerin sopalarla ve yumruklarla kavga ettiği görüntüler ortaya çıktı.

Çinli ile Hint askerlerin sopalarla ve yumruklarla kavga ettiği iddia edilen görüntüler sosyal medyada paylaşıldı.

Sputnik'te yer alan haberde Çin'de hızlı bir şekilde yayılan görüntüler, ilk kez 8 Eylül'de paylaşılmış, 15 Haziran’da en az 20 Hint askerin ölmesine yol açan çatışmaya ait olduğu iddia edilmişti.

Adının açıklanmasını istemeyen Çinli bir askeri uzman, South China Morning Post'a yaptığı açıklamada, görüntülerin muhtemelen mayıs ayında Galwan Nehri yakınlarında yaşanan kavgaya ait olduğunu düşündüğünü belirtti.

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