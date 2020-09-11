Çinli ile Hint askerlerinin sopalı kavgasının görüntüleri ortaya çıktı

Çinli ile Hint askerlerin sopalarla ve yumruklarla kavga ettiği iddia edilen görüntüler sosyal medyada paylaşıldı.

Sputnik'te yer alan haberde Çin'de hızlı bir şekilde yayılan görüntüler, ilk kez 8 Eylül'de paylaşılmış, 15 Haziran’da en az 20 Hint askerin ölmesine yol açan çatışmaya ait olduğu iddia edilmişti.

Adının açıklanmasını istemeyen Çinli bir askeri uzman, South China Morning Post'a yaptığı açıklamada, görüntülerin muhtemelen mayıs ayında Galwan Nehri yakınlarında yaşanan kavgaya ait olduğunu düşündüğünü belirtti.