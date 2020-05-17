Çinli doktor hedef mi saptırıyor?

Çin hükümetinin koronavirüsle mücadeledeki başdanışmanı Prof. Dr. Zhong Nanshan, CNN’e verdiği röportajda Kovid-19 salgınının yayılmaya başladığı Vuhan kent yönetiminin virüsün doğası ile ilgili bilgileri merkezi yönetimden gizlemeye çalıştığını belirterek yerel yetkilileri bu konuda sorumlu tuttu.

“Yerel yönetim doğruyu söylemek istemedi” diyen Zhong, yerel bürokratların son ana kadar koronavirüsün insandan insana bulaştığını açıklama arzusunda olmadıklarını sözlerine ekledi.

'Tüm yerel yetkililerin açık olması gerekiyordu'

Zhong, ‘Enfeksiyonun hızla yayılması nasıl önlenebilirdi’ sorusuna, “Tüm yerel yetkililerin açık olması gerekiyordu” yanıtını verdi. Çinli doktor, Pekin’in bu bilgiyi dünyadan gizlemesinin hiçbir anlamı olmadığını vurguladı.

Merkezi yönetimin hastalık ile ilgili objektif bilgilere ulaşır ulaşmaz Vuhan’ın karantinaya alındığını da hatırlatan uzman, virüsün nereden gelmiş olabileceği yönündeki soruyu ise, “Şu anda kesin çıkarım yapmak zor, fakat bana göre hayvanlar aleminden geldi” diye cevapladı.

HEDEF Mİ SAPTIRIYOR?

Merkezi yönetime dönük tepkiler büyürken Nanshan'ın Vuhan yönetimini suçlaması 'Hedef mi saptırıyor?' sorusuna akıllara getirdi.

Trump: Tüm ilişkileri kesebilirdik

Yeni tip koronavirüsten 'Çinli' diye söz edip çıkmasından ve yayılmasından Çin'i sorumlu tutan ve Pekin'e bedel ödetme tehditleri savuran ABD Başkanı Donald Trump, geçen perşembe Fox Business'e verdiği mülakatta Çin’den büyük hayal kırıklığına uğradığını belirterek, “Yapabileceğimiz çok şey var. Birçok adım atabilirdik. Tüm ilişkiyi kesebilirdik” değerlendirmesinde bulunmuştu.