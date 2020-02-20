Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 6,096
  • 6,5799
  • 316.869
  • 116597
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Dünya
    3. >
  3. Çinli bilim insanından yeni tip koronavirüsün kalıcı olabileceği uyarısı

Çinli bilim insanından yeni tip koronavirüsün kalıcı olabileceği uyarısı

Çinli bilim insanından yeni tip koronavirüsün kalıcı olabileceği uyarısı

Çinli bilim insanı Vang Çın, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) grip gibi kalıcı bir hastalık olabileceği uyarısında bulundu.

South China Morning Post'un haberine göre, Çin Merkezi Televizyonuna (CCTV) konuşan Çin Sağlık Bilimleri Akademisi Başkanı Vang, Kovid-19'un kalıcı bir hastalık olabilme ihtimaline karşı hazırlıklı olunması gerektiğini söyledi.

Virüsün kontrol altına alınmasındaki temel girişimin bilimsel araştırmalar olması gerektiğini vurgulayan Vang, "Kovid-19, grip gibi uzun süreli bir hastalık olabilir." dedi.

Vang, Kovid-19 görülen vaka ve bu nedenle ölenlerin sayısında düşüş olduğunu ifade etti.

Çin'de Kovid-19'un ilk kez ortaya çıktığı Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde hastaların tedavi altına alınması için çok fazla bekletildiğine işaret eden Vang, bu uygulamanın virüsün yayılma riskini artırdığını aktardı.

Kovid-19'un dünya genelinde bulaştığı kişi sayısı 75 bin 700'ü geçerken, salgında 2 bin 129 kişi yaşamını yitirdi.

Salgın nedeniyle aralarında Türkiye'nin de bulunduğu birçok ülke, Çin'de mahsur kalan vatandaşlarını tahliye etmişti.

AA


Serenay soluğu Cem'in evinde aldı
Ünlü oyuncudan evlilik açıklaması
Burçin Terzioğlu'ndan eski aşkını duygulandıran sözler
Oğulcan Engin'den flaş Ezgi Eyüboğlu hamlesi!
Mucize Doktor'un yıldızından yeni anlaşma

Van´da Minibüste Hırsızlık Anı Kamerada

Hayranı gibi yaklaştı önce imzasını aldı, sonra canını!

Almanya'da korkunç saldırı! 'Ölenler arasında Türkler de var' iddiası

Emekliye 361 lira zam!