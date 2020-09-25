Çin'in teknoloji devi Huawei laboratuvarında yangın çıktı

Çin menşeli teknoloji devi Huawei şirketinin, Dongguan şehrindeki laboratuvarında yangın çıktı.

DHA'nın yerel kaynaklara dayandırdığı habere göre, telekomünikasyon cihazı üreticisi Huawei’nin Çin’in Guangdong eyaletindeki Dongguan şehrindeki laboratuvarında yangın çıktı.

Songshan Gölü yakınlarında bulunan laboratuvardaki yangına, itfaiye ekiplerinin müdahale ettiği belirtildi. Yangında yaralanan olup olmadığı ise henüz bilinmiyor.