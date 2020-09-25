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25 Eylül 2020 Cuma 13:05 | Son Güncelleme:

Çin'in teknoloji devi Huawei laboratuvarında yangın çıktı

Çin'in teknoloji devi Huawei laboratuvarında yangın çıktı
DHA

Çin menşeli teknoloji devi Huawei şirketinin, Dongguan şehrindeki laboratuvarında yangın çıktı

Çin menşeli teknoloji devi Huawei şirketinin, Dongguan şehrindeki laboratuvarında yangın çıktı.

DHA'nın yerel kaynaklara dayandırdığı habere göre, telekomünikasyon cihazı üreticisi Huawei’nin Çin’in Guangdong eyaletindeki Dongguan şehrindeki laboratuvarında yangın çıktı. 

Songshan Gölü yakınlarında bulunan laboratuvardaki yangına, itfaiye ekiplerinin müdahale ettiği belirtildi. Yangında yaralanan olup olmadığı ise henüz bilinmiyor.

<p>Editör: Duygu Gecü (<a href='mailto:duygu.gecu@turkmedya.com.tr'>duygu.gecu@turkmedya.com.tr</a>)

Nuh Albayrak Yorumluyor

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