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  3. Çin'in süpersonik hayalet taarruz İHA'sı ilk kez görüldü

Çin'in süpersonik hayalet taarruz İHA'sı ilk kez görüldü

Çin'in süpersonik hayalet taarruz İHA'sı ilk kez görüldü

Çin Halk Cumhuriyeti'nin 70. kuruluş yıldönümü kutlamaları kapsamında yapılan askeri geçit töreninde Gongji-11 (GJ-11) hayalet taarruz İHA'sı ilk kez görücüye çıktı.

TM Dijital Haber Merkezi

ABD'nin nükleer ve konvansiyonel silah taşıma kapasiteli B-2 stratejik bombardıman uçağına benzeyen uçan kanatlı aerodinamik bir tasarıma sahip olan GJ-11, ilk kez Pekin'deki geçit töreninde sergilendi.

Askeri analistler, insansız hava aracının, güçlü kabiliyetlere sahip olduğuna, düşman topraklarına derinlemesine gizlice girebileceğine ve düşman silah hedeflerine, saklanmış silahlarla saldırılar yapabileceğini söylüyor.

Pekin merkezli bir askeri analist olan Wei Dongxu, Çin’in insansız hava araçlarında kullanılan teknolojilerde uzmanlaştığını söyledi.

GİZLİ KABİLİYETLERE SAHİP

Uçağın aerodinamik tasarımından yola çıkarak Wei, aracın olağanüstü gizli kabiliyetlere ve özelliklere sahip olacağını söyledi.

Askeri gözlemciler GJ-11'in Lijian'ın ya da Sharp Sword'un son versiyonu olduğunu ve benzerliklerden dolayı 2013'te ilk deneme uçuşunu yapan gizli uçak olduğunu belirtti.

ÇİN ORDUSU AKTİF OLARAK KULLANIYOR

Askeri Geçit Töreni Genel Müdür Yardımcısı Tan Min, geçit töreninden önceki hafta düzenlenen basın toplantısında, “Geçit töreninde sergilenen tüm silahlar aktif hizmette.” ifadelerini kullanmıştı.

Bu açıklama, hava aracının Çin silahlı kuvvetlerine aktif olarak kullanıldığını gösteriyor.

B-2 Spirit, ABD ordusunun nükleer ve konvansiyonel silah taşıma kapasiteli, çok rollü, radara yakalanmayan bombardıman uçağı.  B-2 şu ana dek üretilen en pahalı uçaktır.

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