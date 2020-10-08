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  • Çin'in kurucusu Mao Zedong'a ait milyonlarca dolarlık parşömeni 64 dolara aldı
08 Ekim 2020 Perşembe 22:09 | Son Güncelleme:

Çin'in kurucusu Mao Zedong'a ait milyonlarca dolarlık parşömeni 64 dolara aldı

Çin'in kurucusu Mao Zedong'a ait milyonlarca dolarlık parşömeni 64 dolara aldı

Hong Kong'da, Çin'in kurucusu Mao Zedong'a ait milyonlarca dolar değerindeki çalıntı parşömen, ikiye bölünmüş olarak bulundu.

Çin’in kurucusu Mao Zedong’un el yazısıyla yazılmış şiirlerinin bulunduğu parşömeni hırsızlardan satın alan kişi, olayı fark edince polise başvurdu. Polis, hırsızların 300 milyon dolar değerinde olduğu tahmin edilen parşömeni 64 dolara sattığını açıkladı. 

<p>Editör: <a href='mailto: duygu.gecu@turkmedya.com'>duygu.gecu@turkmedya.com</a></p><p>Kurgu: 

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