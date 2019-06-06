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  • Rus petrol şirketi CEO'su Seçin: Çin birçok açıdan küresel liderliği elde etmiş durumda
06 Haziran 2019 Perşembe 18:40 | Son Güncelleme: 06 Haziran 2019 Perşembe 19:12

Rus petrol şirketi CEO'su Seçin: Çin birçok açıdan küresel liderliği elde etmiş durumda

Rus petrol şirketi CEO'su Seçin: Çin birçok açıdan küresel liderliği elde etmiş durumda

Rosneft Üst Yöneticisi Seçin, "ABD, son dönemde küresel konumunu yitirdi. Çin birçok açıdan küresel liderliği elde etmiş durumda ve 2050’ye kadar bu üstünlük iki kat artacak.” dedi.

Rus petrol şirketi Rosneft'in Üst Yöneticisi (CEO) İgor Seçin, ABD'nin küresel konumunu yitirdiğini savunarak, "Çin birçok açıdan küresel liderliği elde etmiş durumda ve 2050'ye kadar bu üstünlük iki kat artacak." dedi.

Seçin, St. Petersburg Uluslararası Ekonomi Forumu'nda (SPIEF) yaptığı konuşmada, ABD'yi, enerji sektörünü "siyasi bir araç" gibi kullanmakla suçladı.

Yaptırımların veya yaptırım tehditlerinin, küresel enerji sektöründe yıkıcı etkiler yarattığını belirten Seçin, "Bazıları Rusya'yı enerji sektörünü siyaset için kullanmakla suçluyor ancak günümüzün gerçeği ABD'nin bunu devasa boyutlarda yaptığıdır. ABD'nin enerjideki altın çağı, bazı başka ülkeler açısından enerji sömürgeciliği haline geldi." değerlendirmesinde bulundu.

"Çin'in 2050'ye kadar üstünlüğü iki kat artacak"

Seçin, ABD'nin küresel liderliğini ise kaybetmeye başladığı iddiasında bulunarak, "ABD, son dönemde küresel konumunu yitirdi. Çin birçok açıdan küresel liderliği elde etmiş durumda ve 2050'ye kadar bu üstünlük iki kat artacak." ifadelerini kullandı.

Otoritesini kaybetmeye başlayan ABD'nin, rakiplerini yavaşlatmaya çalıştığı değerlendirmesinde bulunan Seçin, "Örneğin kendisine rakip olan Kuzey Akım 2 gibi projelerin gelişimini engelliyorlar." dedi.

(AA)

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