Çin'i karıştıran ses kaydı! Virüs tehlikesinden en başından beri haberdar

Çin’in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve yüzlerce kişinin ölümüne neden olan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına zamanında müdahale etmemekle suçlanan Pekin yönetimine yönelik tepkiler sürerken yeni bir gelişme yaşandı. Çin devlet medyası, Devlet Başkanı Şi Cinping’in yeni bir ses kaydını yayınladı. Ses kaydına göre, Çin yönetimi Kovid-19’un potansiyel tehlikesinden, kamuoyuna yapılan açıklamadan çok daha önce haberdarmış.

7 OCAK’TA TALİMAT VERDİ

Yeni Şafak'ta yer alan habere göre Şi’nin görev süresinin en büyük siyasi sorunlarından biri olan salgının ilk günlerinde, Çin liderinin hükümetin salgına yaklaşımına yönelik eleştirilere neden olan sessiz bir rol oynadığı görülüyordu. Ancak 3 Şubat’ta kaydedildiği belirtilen ses kaydında Şi’nin, 7 Ocak’ta virüsle mücadele konusunda talimat verdiği duyuluyor. Şi’nin talimatına rağmen Pekin yönetiminin Ocak ayı sonuna kadar kamuoyuna bir açıklama yapmaması ise kafaları karıştırdı.

GÖZ BOYAMA ÇALIŞMASI

Şi, ses kaydında ayrıca, “22 Ocak’ta salgının hızlı yayılması ve önleme ve kontrol zorlukları ışığında, Hubey eyaletine giriş ve çıkışlara sıkı kontroller uygulanması emrini verdim” ifadelerini kullanıyor. Çin halkı ise, kaydın, tehlikeden haberdar olan yönetimin halka açıklama yapmayan yönetimin “ilk günden beri mücadele ediyoruz” şeklinde bir göz boyama faaliyeti olduğunu belirterek, aslında virüs tehlikesinin hasıraltı edilmeye çalışıldığını gözler önüne serdiğini ifade etti.

Virüs gemisi!

Gemideki toplam vaka sayısı 355’e yükseldi.

Japonya’da Kovid-19 nedeniyle karantina altına alınan gemideki salgının önüne geçilemiyor. Gemideki 70 kişinin daha enfekte olduğunun anlaşılmasıyla 3 binden fazla kişinin bulunduğu gemideki toplam vaka sayısı 355’e yükseldi. Öte yandan ABD Dışişleri Bakanlığı, gemideki yaklaşık 400 vatandaşını tahliye etmek için uçak gönderildiğini açıkladı. Yolcuların ABD’ye döndükten sonra 14 gün karantinada tutulacağı kaydedildi. ABD’nin ardından Kanada, Hong Kong, Güney Kore ve İtalya da gemideki vatandaşlarını tahliye ederek karantinaya alınacağını duyurdu. Gemide, 15’i enfekte 255 Kanada vatandaşı, 11’i enfekte 330 Hong Kong ve 35 İtalya vatandaşı bulunuyor. Güney Kore Sağlık Bakanı Park Neung-hoo, gemideki yolcularının sayısını açıklamazken, hükümetin testleri negatif çıkan ve ülkeye dönmeyi talep eden vatandaşları tahliye etmeyi planladığını söyledi.

Kovid-19 Tayvan’da can aldı

Tayvan

Tayvan Sağlık Bakanlığı, ülkede Kovid-19 nedeniyle ilk ölümün gerçekleştiğini duyurdu. Basın toplantısında açıklama yapan Sağlık Bakanı Chen Shih-chung, hayatını kaybeden kişinin 60’lı yaşlarda bir erkek olduğunu, yurt dışına çıkmadığını ve diyabet ve hepatit B hastalıkları bulunduğunu söyledi. Böylece Çin anakarası dışında; Tayvan, Fransa, Hong Kong, Filipinler ve Japonya’da olmak üzere hayatını kaybedenlerin sayısı beşe yükseldi. Öte yandan Çin, son üç gündür yeni görülen koronavirüs vakalarında azalma olduğunu açıkladı. Ülke genelinde 142 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle virüs nedeniyle ölenlerin sayısı 1666’ya çıkarken, virüsün bulaştığı kişi sayısı 2009 yeni vaka ile 68 bin 500’e ulaştı. Bugüne kadar iyileşerek taburcu olanların sayısı 9 bin 419’a ulaştı.

Banknotlar dezenfekte ediliyor

Çin parası

Çin’de Kovid-19 salgınıyla mücadele kapsamında kağıt paralar dezenfekte ediliyor. Şinhua’da yer alan habere göre, Çin Merkez Bankası’ndan yapılan açıklamada, Kovid-19’un daha da yayılmasını engellemek için kullanılmış banknotların “karantina altına” alındığı duyuruldu. Açıklamada, morötesi ışınlar ve yüksek ısıyla dezenfekte edilen banknotların 7 ila 14 gün kasalarda tutulacağı ifade edildi. Bankaların müşterilere gerektiğinde kullanılmamış yeni para verebileceği belirtilen açıklamada, “karantina altına” alınan banknotların gözlem süresi dolduktan sonra piyasaya sürüleceği kaydedildi.

Hong Kong’da karantina protestosu

Hong Kong

Çin’e bağlı özerk statüde bulunan Hong Kong’da virüse karşı kurulması planlanan karantina merkezleri protesto edildi. Yüzlerce gösterici, Fo Tan bölgesinde yeni inşa edilen konutların korona virüsü nedeniyle karantina merkezi olarak kullanılma planına tepki amacıyla yürüyüş düzenledi. Chun Yeung bölgesinde yaşayan bir kadın, 8 yıldır beklediğini ve bu ayın sonunda anahtarları almayı planladıklarını ifade ederek, “Bize danışılmadı ve araziyi ne kadar süre kullanacaklarını bilmiyoruz. Bu yüzden çok kızgınız” dedi.