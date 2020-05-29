Çin'e 'Uygur kampları' yaptırımı

Tek bir ret oyuna karşı 413 oyla kabul edilen tasarı, Uygurlar ve Çin’deki diğer Müslüman azınlıklara uygulanan baskı ve kötü muameleden sorumlu kişilere karşı doğrudan yaptırımları içeriyor. Yaptırımlarla Uygurların kitlesel olarak bir arada tutulduğu kamplardan sorumlu hükümet yetkilileri ve memurlar hedef alınacak.

BİNLERCE ASKER SINIRDA

Öte yandan Çin’le Hindistan arasındaki tartışmalı Himalayalar sınırında son haftalarda tırmanan gerginlik, iki ülkenin bölgeye binlerce asker sevk etmesi ve tahkimat yapmasıyla yeni bir boyuta taşındı.