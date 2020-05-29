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  3. Çin'e 'Uygur kampları' yaptırımı
29 Mayıs 2020 Cuma 02:35 | Son Güncelleme:

Çin'e 'Uygur kampları' yaptırımı

Çin'e 'Uygur kampları' yaptırımı

ABD Senatosu'nun ardından Temsilciler Meclisi de Doğu Türkistan'lı Uygur azınlığa yönelik uygulamaları nedeniyle Çin'e ek yaptırımlar getiren yasa tasarısını onayladı.

Tek bir ret oyuna karşı 413 oyla kabul edilen tasarı, Uygurlar ve Çin’deki diğer Müslüman azınlıklara uygulanan baskı ve kötü muameleden sorumlu kişilere karşı doğrudan yaptırımları içeriyor. Yaptırımlarla Uygurların kitlesel olarak bir arada tutulduğu kamplardan sorumlu hükümet yetkilileri ve memurlar hedef alınacak.

BİNLERCE ASKER SINIRDA

Öte yandan Çin’le Hindistan arasındaki tartışmalı Himalayalar sınırında son haftalarda tırmanan gerginlik, iki ülkenin bölgeye binlerce asker sevk etmesi ve tahkimat yapmasıyla yeni bir boyuta taşındı.


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