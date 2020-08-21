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  • Çin'den parti için pişkin yanıt! 'Kedi uzanamadığı ciğere mundar der'
21 Ağustos 2020 Cuma 04:41 | Son Güncelleme:

Çin'den parti için pişkin yanıt! 'Kedi uzanamadığı ciğere mundar der'

Çin'den parti için pişkin yanıt! 'Kedi uzanamadığı ciğere mundar der'

Pekin yönetimi, Vuhan'da binlerce kişinin katıldığı partinin dünyada tepki çekmesine devlet medyası üzerinden yanıt verdi.

Global Times gazetesinde yayımlanan haberde, virüsün ilk ortaya çıktığı yer olan Vuhan’daki parti için “Kedi uzanamadığı ciğere mundar der” denildi. Haberde 11 milyon nüfuslu Vuhan’ın 76 gün boyunca çok sıkı bir karantinaya tabi tutulduğu hatırlatıldı. Haberde Vuhan’ın çok zor günler geçirdikten sonra artık canlanmaya başladığına dikkat çekildi; bu durumun sadece bir normalleşme işareti olarak değil, aynı zamanda ‘sıkı önlemlerin sonuç verdiğine dair diğer ülkelere bir hatırlatma’ olarak görülmesi gerektiği belirtildi. 

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