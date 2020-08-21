Çin'den parti için pişkin yanıt! 'Kedi uzanamadığı ciğere mundar der'

Global Times gazetesinde yayımlanan haberde, virüsün ilk ortaya çıktığı yer olan Vuhan’daki parti için “Kedi uzanamadığı ciğere mundar der” denildi. Haberde 11 milyon nüfuslu Vuhan’ın 76 gün boyunca çok sıkı bir karantinaya tabi tutulduğu hatırlatıldı. Haberde Vuhan’ın çok zor günler geçirdikten sonra artık canlanmaya başladığına dikkat çekildi; bu durumun sadece bir normalleşme işareti olarak değil, aynı zamanda ‘sıkı önlemlerin sonuç verdiğine dair diğer ülkelere bir hatırlatma’ olarak görülmesi gerektiği belirtildi.