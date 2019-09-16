Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,7167
  • 6,2959
  • 275.258
  • 102590
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Dünya
    3. >
  3. Çin'den Netanyahu'nun seçim vaadine tepki

Çin'den Netanyahu'nun seçim vaadine tepki

Çin'den Netanyahu'nun seçim vaadine tepki

Çin, İsrail Başbakanı Netanyahu'nun yeniden başbakan seçilmesi halinde Ürdün Vadisi ve Ölü Deniz'in kuzeyinde egemenlik hakkı iddia etme vaadine tepki gösterdi.

Çin Dışişleri Bakanlığı, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun yeniden başbakan seçilmesi halinde Ürdün Vadisi ve Ölü Deniz'in kuzeyinde egemenlik hakkı iddia etme vaadine karşı çıktı.

Bakanlık Sözcüsü Hua Çunying, başkent Pekin'de düzenlediği günlük basın toplantısında, Netanyahu'nun seçim vaadlerine ilişkin "Çin, İsrail-Filistin çatışmasının yoğunlaşmasına neden olabilecek herhangi bir tek taraflı harekete karşı çıkıyor." dedi.

"İsrail'i dikkatli hareket etmeye, bölgesel gerilim ve huzursuzluğu artırmaktan kaçınmaya çağırıyoruz." ifadesini kullanan Hua, Tel Aviv yönetimini Orta Doğu'nun barış sürecinin temelini korumaya çağırdı.

Netanyahu, bugün İsrail radyosuna verdiği röportajda yarın yapılacak erken seçimler öncesi sağ seçmenin oyunu almaya yönelik yeni bir vaatte bulunmuştu.

İsrail Başbakanı, seçimi kazanıp koalisyon hükümeti kurması halinde El-Halil'de yasa dışı Yahudi yerleşimcilerin yaşadığı yerleri de "İsrail'e ilhak" edeceğini söylemişti.

İşgal altındaki Batı Şeria'da yer alan Ürdün Vadisi ve yasa dışı Yahudi yerleşim birimlerini "İsrail'e ilhak" edeceği vaadinde bulunan Netanyahu'nun, El-Halil açıklaması da seçim yatırımı olarak yorumlanmıştı.

AA

Son dakika haberleri, son dakika haber, son dakika gelişmeleri
Son dakika haberleri

Hatice Şendil'in park stili dikkat çekti
Demet Akbağ'dan Arda Turan'a ağır darbe
'Çok Sevdim Yalan Oldu! şarkısının sahibi belli oldu!
Yılmaz Morgül: Ronaldo beni taklit ediyor
Miray Daner'den dikkat çeken paylaşım
<p>İspanya´nın Alicante kentinde yaşayan bilgisayar uzmanı Alejandro Molla kötü hava nedeniyle uykus

İspanya´da İlginç Görüntü: ´Uzaylılar, Aracı Fırtınada Mı Şarj Ediyor?´

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

Endonezya'da yangınlar devam ediyor

Kalanlar ölmesin diye su takviyesi başladı