Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 7,3631
  • 8,7946
  • 465.898
  • 1078.61
Haber Hattı
Haber hattı
0530 708 54 54
Bip""/
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Dünya
    3. >
  3. Çin'den Hindistan'a 'provokatif eylem' yanıtı: Askerler kesinlikle sınırı geçmedi
31 Ağustos 2020 Pazartesi 17:22 | Son Güncelleme:

Çin'den Hindistan'a 'provokatif eylem' yanıtı: Askerler kesinlikle sınırı geçmedi

Çin'den Hindistan'a 'provokatif eylem' yanıtı: Askerler kesinlikle sınırı geçmedi
AA

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lician, Hindistan Savunma Bakanlığının Çin ordusunun Ladakh bölgesinde 'provokatif' eylemlerde bulunduğu iddialarını yalanlayarak, 'askerlerin kesinlikle sınırı geçmediğini' bildirdi.

Hindistan'ın kuzeydoğusundaki Ladakh bölgesinde 20 Hint askerinin ölümüyle başlayan iki ülke arasındaki gerilimde sular durulmuyor. Hindistan Savunma Bakanlığının Ladakh bölgesinde Çin askerlerinin 'provokatif' eylemlerde bulunduğu iddialarına Çin'den yanıt geldi.

"ASKERLER KESİNLİKLE SINIRI GEÇMEDİ"

AA'da yer alan habere göre, Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Cao Lician, iddiaları yalanlayarak 'askerlerin kesinlikle sınırı geçmediğini' belirtti.

Cao, Çin ordusunun statükoyu çiğnediği yönündeki iddiaların da doğru olmadığını ifade etti.

Başkan Erdoğan'dan selden etkilenen Giresun Doğankent'e doğal gaz müjdesi
İçişleri Bakanlığı duyurdu: Musa Orhan ihraç edildi
Markette dehşet anları: Önce üzerlerine yürüdü sonra yumrukla saldırdı
Galatasaray'ın Avrupa Ligi'ndeki rakibi belli oldu
Pençe Kaplan Operasyonu'nda PKK/YPG'ye ait çok sayıda sığınak ve mağara ele geçirildi
Savunmada iki yeni tesis daha

Savunmada iki yeni tesis daha

30 Ağustos 2020 reyting sonuçları açıklandı

30 Ağustos 2020 reyting sonuçları açıklandı

Dünyanın en tuhaf bitkileri

Dünyanın en tuhaf bitkileri

Tarihi çarşıda satılan Uzak Doğu zeka oyunlarına ilgi

Tarihi çarşıda satılan Uzak Doğu zeka oyunlarına ilgi