31 Ağustos 2020 Pazartesi 17:22 | Son Güncelleme:AA
Çin'den Hindistan'a 'provokatif eylem' yanıtı: Askerler kesinlikle sınırı geçmedi
Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lician, Hindistan Savunma Bakanlığının Çin ordusunun Ladakh bölgesinde 'provokatif' eylemlerde bulunduğu iddialarını yalanlayarak, 'askerlerin kesinlikle sınırı geçmediğini' bildirdi.
Hindistan'ın kuzeydoğusundaki Ladakh bölgesinde 20 Hint askerinin ölümüyle başlayan iki ülke arasındaki gerilimde sular durulmuyor. Hindistan Savunma Bakanlığının Ladakh bölgesinde Çin askerlerinin 'provokatif' eylemlerde bulunduğu iddialarına Çin'den yanıt geldi.
"ASKERLER KESİNLİKLE SINIRI GEÇMEDİ"
AA'da yer alan habere göre, Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Cao Lician, iddiaları yalanlayarak 'askerlerin kesinlikle sınırı geçmediğini' belirtti.
Cao, Çin ordusunun statükoyu çiğnediği yönündeki iddiaların da doğru olmadığını ifade etti.