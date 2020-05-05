Çin'den gelen haber bomba etkisi yarattı! O ülkeleri menziline alacak

ABD ve Çin arasında patlak veren koronavirüs savaşında arka arkaya tehditler gelirken, Reuters haber ajansının dünyaya duyurduğu bir rapor olay yarattı.

Çin'de hazırlanan bir hizmet içi rapor, corona virüsün dünyaya yayılmasıyla küresel anlamda Çin'e karşı olumsuz düşüncelerin en yüksek seviyeye çıktığını, Pekin'in ABD ile ilişkilerde ciddi bir cepheleşme yaşayacağı korkusu taşıdığını ortaya koydu.

EN KÖTÜ SENARYOLAR İÇİN HAZIR OLUNMASI İSTENDİ



Çin Güvenlik Bakanlığı'na bağlı Uluslararası ilişkiler Enstitüsü tarafından hazırlanıp yönetimine sunulan raporda, ABD'nin önderliğindeki Pekin karşıtlığı propagandasının iki süper gücün savaşına dönmesi halinde silahlı bir çatışma da içinde olmak üzere olası en kötü senaryolara karşı gerekli tedbirlerin alınması da istendi.

Yeni süpersonik bombardıman uçağı Xian H-20, Çin'in saldırı gücünü ikiye katlayacak ve nükleer füze taşıma kapasitesiyle bittiğinde Avustralya, Japonya ve Güney Kore'yi menziline alacak.

Yeni süpersonik bombardıman uçağı Xian H-20, Çin'in saldırı gücünü ikiye katlayacak ve nükleer füze taşıma kapasitesiyle bittiğinde Avustralya, Japonya ve Güney Kore'yi menziline alacak.

HAVADA NÜKLEER SİLAHA SAHİP ÜÇÜNCÜ ÜLKE OLACAK

HAVADA NÜKLEER SİLAHA SAHİP ÜÇÜNCÜ ÜLKE OLACAK



Çin yönetimi, 2020'nin sonlarında söz konusu uçağı tamamlayabilirse, ABD ve Rusya'nın ardından kara, deniz ve havada nükleer silaha sahip üçüncü ülke olacak.

South China Morning Post gazetesine konuşan askeri kaynaklar, Xian H-20'nin Kasım ayındaki Zhuhai Havacılık Fuarı'nda ilk kez görücüye çıkabileceğini söylüyor.

ABD Savunma İstihbarat Ajansı'na göre, süpersonik jet ABD'nin ünlü bombardıman uçakları B-2 ve B-21'in bir benzeri.

ABD Savunma Bakanlığı, Çin'in projesini sır gibi sakladığı uçağın menzilinin ise yaklaşık 8 bin 500 kilometre olacağını tahmin ediyor.

PASİFİK'TE TANSİYON YÜKSELEBİLİR



Nükleer füzeler taşıyabilen uçağın maksimim kalkış ağırlığı ise, 200 ton. İlk kez 2016'de ilan edilen projenin 2000'lerin başında geliştirilmeye başlandığı tahmin ediliyor.

ABD ile geçtiğimiz yıllarda ticaret savaşı, şimdi de corona virüs savaşına tutuşan Çin'in yeni bombardıman jeti özellikle Pasifik'te tansiyonu yükseltebilir.

Pasifik Okyanusu'ndaki Guam Adası başta olmak üzere birçok üsse sahip olan ABD, özellikle Tayvan Boğazı, Güney ve Doğu Çin Denizi'nde devriye geziyor.

Taraflar şimdiye kadar Güney Çin Denizi'nde birçok kez karşı karşıya geldi, ABD Pasifik'teki müttefikleriyle tatbikatlara girişti.