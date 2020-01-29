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  3. Çin'den flaş açıklama! İşte koronavirüsün yeni belirtileri ve bulaşma yolları

Çin'den flaş açıklama! İşte koronavirüsün yeni belirtileri ve bulaşma yolları

Çin'den flaş açıklama! İşte koronavirüsün yeni belirtileri ve bulaşma yolları

Çin Devlet Sağlık Komitesi Uzman Grubu üyesi Li Xingwang, yeni tip koronavirüsün ağırlıklı olarak hava yoluyla bulaştığı, ama kirli ellerle göze dokunarak virüsü kapma olasılığının da yüksek olduğunu belirtti.

Li Xingwang, virüsten korunma yolunu “Herkes maske taşımalı, yakın mesafe temasları azaltmalı. Virüs, dokunma, mesele kirli ellerle gözleri ovuşturma yoluyla da geçebiliyor” diye açıkladı.

Hastalığın en erken aşamada, yüksek ateş, halsizlik ve kuru öksürük gibi belirtilere sahip olduğunu dile getiren Çinli uzman, “Ağır hastalarda, nefes alma güçlülüğü gözlemleniyor, hatta solunum yetmezliğine kadar varabiliyor. Bu virüsten başka rahatsızlıklar varsa durum daha da kötüleşebilir” dedi.

Son zamanlarda 2019-nCoV virüsünün hafif formlarının tespit edildiğini dile getiren Li Xingwang, “Ateşi yüksek olmayan, bazen kuru öksürüğü veya halsizliği olan bir kısım hasta var. Bu insanlar gönüllü olarak muayene geldikleri için ortaya çıkarıldı. Böyle hastalar, bulaşıcı hastalık kanunları açısından virüs taşıyıcısı olarak gösteriliyor. Bu da salgını önleme çalışmalarında zorluklar yaratıyor” ifadelerini kullandı.

Li Xingwang, hastalığın hafif formda olması durumunda tedavinin bir hafta, ağır hastaların tedavinin ise 2 hafta ve daha fazla sürebildiğini de sözlerine ekledi.


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