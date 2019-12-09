Çin'den ABD'yi kızdıracak siber savaş adımı

Financial Times'ta yer alan habere göre, Çin hükümeti tüm yabancı bilgisayar ekipmanlarının ve yazılımlarının üç yıl içinde devlet dairelerinden ve kamu kurumlarından kaldırılmasını istedi.

ABD ile Çin arasındaki siber savaşta atılan bu yeni adımın, HP, Dell ve Microsoft gibi ABD menşeli markalar için bir darbe olacağı açıklandı.

Haberde, "Çin devlet daireleri, Çinli şirket Lenovo'nun masaüstü bilgisayarlarını kullanma eğiliminde, ancak işlemci çipleri ve sabit diskler dahil olmak üzere bilgisayarların bileşenleri, Amerikan şirketleri tarafından yapılıyor" ifadelerine yer verildi.

Washington, Çin teknolojisinin kullanımına sınırlama getirmiş, Trump yönetimi, ABD şirketlerinin bu yılın başlarında Çinli telekomünikasyon şirketi Huawei ile iş yapmalarını yasaklamıştı.

Mayıs ayında Google, Intel ve Qualcomm, Huawei ile iş birliğini donduracaklarını duyurmuştu.

Çin’deki Global Times gazetesinin editörü Hu Xijin, ABD’li teknoloji şirketlerinin Huawei ile iş birliğini sona erdirmesinin şirket için ölümcül olmayacağını, çünkü Çin’in bu çatışmayı “yıllardır” planladığını ve kendi mikroçip endüstrisini geliştireceğini açıklamıştı.

(TRT Haber)