Çin'den ABD'ye cevap: Nükleer savaş başlıklarını 1000'e yükseltelim

ABD ve Çin arasında yeni tip koronavirüs salgınının yayılmasına ilişkin karşılıklı açıklamalar sertleşmeye devam ederken, Çin Komünist Partisi’nin (ÇKP) İngilizce yayın yapan resmi yayın organı Global Times’ta Soğuk Savaş dönemini hatırlatacak bir yazı yayınlandı. Yeni Şafak'ın haberine göre, Global Times’ın genel yayın yönetmeni Hu Xijin’in imzasıyla yayınlanan “Çin’in nükleer savaş başlıklarını 1000’e yükseltmesi lazım” başlıklı yazıda, Pekin’in Washington’un politikaları karşısında nükleer caydırıcılık stratejisine ağırlık vermesi gerektiği belirtildi. Yazının, ABD Başkanı Donald Trump’ın salgını Pearl Harbor ve 11 Eylül ile kıyaslayıp “saldırı” tanımlaması yapmasından hemen sonra yayınlanması dikkat çekti. Yazıda, nükleer başlıklarla ilgili tartışma için zaman olmadığı ve hızlı adımlar atılması gerektiği savunuluyor.

BÜYÜK CEPHANELİĞE İHTİYAÇ VAR

Yazıda Hu Xijin, “Çin kısa zamanda sahip olduğu nükleer başlık sayısını 100’e yükseltmeli. En az 100 tane Dongfeng-41 kıtalararası balistik füze sistemine sahip olması lazım.” ifadelerini kullanarak ABD’ye gözdağı verdi. Yazar, Pekin’in nükleer silahlara ilk başvuran olmama konusuna bağlı olduğunu ancak, ABD’nin Çin’e yönelik stratejik ihtirasları ve hedeflerini engellemek için daha büyük bir nükleer cephaneliğe ihtiyacı olduğu savunuldu.

CAYDIRICI ARAÇ

“Nükleer savaş başlıklarını kullanışsız” sanmayın vurgusu yapılan yazıda, ABD’li elitlerin Çin’e karşı davranışlarını şekillendirmekte caydırıcı araç olarak her gün kullanıldığı değerlendirmesi yapıldı. Barışçıl birlikte yaşam için dilenilmeyeceğini, bunun ancak stratejik araçlarla hayata geçirileceğinin iddia edildiği yazıda, ABD’nin sadece güce dayalı artan irrasyonel politikaları karşısında bu yaklaşımın doğru olacağı belirtildi. Yazar, ülkenin elindeki nükleer silahları yeterli gören Çinli uzmanları da “Çocuklar gibi saf olmakla” itham etti.