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  3. Çin'den ABD'nin İran yaptırımlarına tepki

Çin'den ABD'nin İran yaptırımlarına tepki

Çin'den ABD'nin İran yaptırımlarına tepki

Çin Devlet Müşaviri ve Dışişleri Bakanı Vang Yi, İran’ın nükleer anlaşmasının korunması gerektiğini belirterek, "Çin, ABD’nin İran’a tek taraflı yaptırımlar uygulamasına ve 'sözde' sınırını aşan yargı yetkisine karşı çıkıyor." dedi.

Çin Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre,  Bakan Vang,  başkent Pekin’de temaslarda bulunan İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif ile  görüştü.

Vang görüşmede, Çin ve İran’ın kapsamlı stratejik ortak olduğunu,  mevcut uluslararası ve bölgesel şartların hızla evrildiği zamanda iki ülkenin  koordinasyonunu güçlendirmesi gerektiğini söyledi.

"Çin, ABD’nin İran’a tek taraflı yaptırımlar uygulamasına ve 'sözde'  sınırını aşan yargı yetkisine karşı çıkıyor. İran’ın mevcut durumunu ve  endişelerini anlıyor, kendi çıkarlarını korumasını destekliyor." ifadelerini  kullanan Vang,  Çin’in sıkı şekilde İran’ın nükleer anlaşması, Birleşmiş  Milletler’in otoritesi ile uluslararası ilişkilerin temel normlarını koruduğunu  bildirdi.

Vang ayrıca,  mevcut zarar verici faktörleri ortadan kaldırma ve İran  nükleer anlaşmasının uygulanmasında çaba harcamak için Tahran yönetimiyle  birlikte çalışmayı umduklarını belirterek, İran nükleer anlaşması çevresinde  dönen tartışmaların esasında çok taraflılık ve tek taraflılık arasında bir  mücadele olduğuna işaret etti.

İran Dışişleri Bakanı Zarif de mevcut İran’ın nükleer meselesinde  gerilimin sorumlusunun Tahran yönetimi olmadığını savunarak, ülkesinin nükleer  anlaşmadan çıkma niyetinin olmadığını vurguladı.

"İran bir savaş istemiyor. İran, Körfez bölgesinde barış ve istikrarın  sürmesi, Hürmüz Boğazı’nın uluslararası taşımacılık kanalı statüsünü sürdürmesini  görmeyi umuyor." ifadelerini kullanan Zarif, Çin ile çok taraflı koordinasyonu  güçlendirmeye ve ikili çıkarları ile çok taraflılığı korumak için çaba harcamaya  hazır olduklarını kaydetti.

Zarif, ayrıca Çin’i kapsamlı ortağı olarak gördüklerini vurgulayarak,  Kuşak ve Yol çerçevesinde Pekin hükümetiyle pragmatik iş birliğini güçlendirmek  istediklerini aktardı.

AA

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