Çin'den 3 kente karantina! Ölümcül virüs 10 ülkede görüldü

Çin’de başlayan gizemli koronavirüs (2019-nCov) salgını hızla yayılıyor. İlk olarak birkaç hafta önce virüsün yol açtığı akciğer hastalığından ölenlerin sayısı 19’a çıktı. Vaka sayısı ise 639’a ulaştı. Giriş çıkışların kapatıldığı, toplu ulaşımın durduğu Vuhan kentinin ardından Huanggang ve Icou kenti de karantinaya alındı. Öte yandan başkent Pekin’deki Saklı Kent de kapatıldı ve virüs uyarıları nedeniyle yeni yıl kutlamaları iptal edildi.

MARKETLER BOŞALDI

Dünyadan izole edilmeye başlayan ve giriş çıkışların yasaklanmasının üzerinden henüz 24 saat geçmeden başlayan bulaşıcı hastalık ve aç kalma paniği Wuhan’daki insanları paniğe sürükledi. İnsanların marketleri adeta yağmalar gibi alışveriş yaparak yiyecek-içecek stokladıklarını gösteren görüntüler hızla yayıldı. Birkaç hafta içerisinde hızla yayılan virüse son olarak İngiltere, Vietnam, Suudi Arabistan ve Singapur’da rastlandı. Güney Kore, Japonya, Tayvan, Tayland, Singapur ve ABD gibi ülkelerde de görülmüştü.

NEDENİ YARASA ÇORBASI MI?

Virüsün nasıl yayıldığı ise henüz bilinmiyor. Fakat China Science Bulletin (Çin Bilim Bülteni) gazetesinde yayımlanan bir makalede, virüsün yarasalarda bulunabileceği ve yarasa çorbasının Wuhan’da çok fazla tüketilmesi nedeniyle de virüsün insanlara geçmiş olabileceği ifade edildi.Yapılan son karşılaştırmalar sonucunda bir yılandan bulaşma ihtimalinin de olduğu açıklandı.

PEKİN BÜYÜKELÇİLİĞİ: MUTLAKA MASKE TAKIN KALABALIĞA ÇIKMAYIN

Türkiye’nin Pekin Büyükelçiliği, Çin’de ikamet eden ve buraya seyahat edecek Türk vatandaşlarına uyarılarda bulundu. Açıklamada, “Vatandaşlarımızın kalabalık ortamlardan uzak durmaları, açık havada koruyucu maske takmaları, ateş, canlı hayvanların bulunduğu çiftlik ve pazarlardan, kesimhanelerden uzak durmaları, et, balık ve yumurta benzeri hayvansal ve su ürünlerini iyi pişirmeleri önerilmektedir” denildi. Pekin Büyükelçidsi Abdülkadir Emin Önen ise “Çin’de yaşayan 6 bin Türk vatandaşı için tahliyeyi gerektiren bir durum yok” dedi.

İSTANBUL’DAKİ ÇİNLİ ÇİFTTE H1N1 ŞÜPHESİ

İstanbul’da bulunan Mimar Sinan Devlet Hastanesi’nde H1N1 virüsü şüphesiyle Çinli çift hastanede kapatılan bir alanda tedavi gördü. Sağlık Bakanlığı ise Vuhan-İstanbul seferlerinin şimdilik durdurulduğunu açıkladı.

TÜRK ÖĞRENCİ: YURDA KAPANDIK

Wuhan Üniversitesi’nde yaşayan Türk vatandaşı Meltem Soylu, CNN TÜRK canlı yayınında yaşananları anlattı. “Okulumuzun girişlerinde sürekli olarak ateş ölçerler ile kontrol ediliyoruz. Üniversiteden çıkmamamız isteniyor bizden. 7 gün boyunca kaldığımız yurttan çıkmayacağız. Sokakta ise insanlar birbirlerine yaklaşmaya korkuyorlar” dedi.