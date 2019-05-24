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  3. Çin'de yolcu teknesi battı: Çok sayıda ölü ve yaralı var

Çin'de yolcu teknesi battı: Çok sayıda ölü ve yaralı var

Çin'de yolcu teknesi battı: Çok sayıda ölü ve yaralı var

Çin´in Guizhou eyaletinde bir yolcu gemisi alabora oldu. Gemide bulunan 29 kişiden 10´unun hayatını kaybettiği; 8´inin ise kayıp olduğu belirtildi.

Olay, Çin´in Guizhou eyaletinde bulunan Beipan nehrinde meydana geldi. Yerel medya, içerisinde 29 kişinin bulunduğu yolcu teknesinin alabora olması sonucu, 10 kişinin hayatını kaybettiği; 8 kişinin ise hala kayıp olduğunu duyurdu.

Olay yerine çok sayıda arama kurtarma ve itfaiye ekibinin sevk edildiği ve yolculardan 11´inin kurtarıldığı belirtilirken; kayıp olan yolcular için arama ve kurtarma çalışmalarının sürdüğü belirtildi.

(DHA)

 

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