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  3. Çin'de yakıt tankeri patladı: Çok sayıda ölü ve yaralı var
13 Haziran 2020 Cumartesi 16:55 | Son Güncelleme:

Çin'de yakıt tankeri patladı: Çok sayıda ölü ve yaralı var

Çin'de yakıt tankeri patladı: Çok sayıda ölü ve yaralı var

Çin'in Cıciang eyaletinde yoldan çıkan yakıt tankerindeki patlama sonucu 4 kişi yaşamını yitirdi, 50'den fazla kişi de yaralandı.

Xinhua ajansının haberine göre, eyaletin Vınling kentinin Lianşan kasabası yakınlarında Şınyang-Haykou otoyolunda yoldan çıkan tankerde meydana gelen patlama sonucu çevredeki ev ve fabrika gibi bazı binalar yıkıldı.

Nedeni henüz belirlenemeyen kazada 4 kişi yaşamını yitirdi, 50'den fazla kişi de yaralandı.

Bölgede kurtarma çalışmaları başladı. 

(AA)

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