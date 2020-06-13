13 Haziran 2020 Cumartesi 16:55 | Son Güncelleme:
Xinhua ajansının haberine göre, eyaletin Vınling kentinin Lianşan kasabası yakınlarında Şınyang-Haykou otoyolunda yoldan çıkan tankerde meydana gelen patlama sonucu çevredeki ev ve fabrika gibi bazı binalar yıkıldı.
Nedeni henüz belirlenemeyen kazada 4 kişi yaşamını yitirdi, 50'den fazla kişi de yaralandı.
(AA)
Çin'de yakıt tankeri patladı: Çok sayıda ölü ve yaralı var
Çin'in Cıciang eyaletinde yoldan çıkan yakıt tankerindeki patlama sonucu 4 kişi yaşamını yitirdi, 50'den fazla kişi de yaralandı.
Xinhua ajansının haberine göre, eyaletin Vınling kentinin Lianşan kasabası yakınlarında Şınyang-Haykou otoyolunda yoldan çıkan tankerde meydana gelen patlama sonucu çevredeki ev ve fabrika gibi bazı binalar yıkıldı.
Nedeni henüz belirlenemeyen kazada 4 kişi yaşamını yitirdi, 50'den fazla kişi de yaralandı.
Bölgede kurtarma çalışmaları başladı.
(AA)