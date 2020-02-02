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  3. Çin'de Türkiye'ye teşekkür kampanyası... 'Kara gün dostusunuz'

Çin'de Türkiye'ye teşekkür kampanyası... 'Kara gün dostusunuz'

Çin'de Türkiye'ye teşekkür kampanyası... 'Kara gün dostusunuz'

Türkiye’nin, Koca Yusuf askeri kargo uçağıyla Vuhan kentine tıbbi ekipman göndermesi, ülke basınının manşetlerine yansıdı. Çinliler, “Türkiye bu olayda kara gün dostu olduğunu gösterdi” yorumunu yaptı.

Türkiye’nin Çin’e yeni tip koronavirüs salgınına karşı askeri kargo uçağıyla gönderdiği yardım, ülke basınında yer bulurken, sosyal medya kullanıcıları Türkiye’ye teşekkürlerini iletti. Ülkenin önemli gazetelerinden Halkın Günlüğü, söz konusu gelişmeyi “Türkiye, Çin’e tıbbi malzeme yardımı tedarik ediyor” başlığıyla okuyucularına duyurduğu haberinde, Türkiye’nin salgından koruyan maske ve tıbbi elbiseler gönderdiği bilgisini aktardı.

ERDOĞAN’A TEŞEKKÜR

Haberde, Türk Hava Kuvvetleri’ne ait A400M kargo uçağının, bu malzemeleri bıraktıktan sonra Vuhan’daki Türk vatandaşlarını şehirden alıp Türkiye’ye götüreceğine dikkat çekildi. Türkiye’nin Pekin Büyükelçiliği’nden Çin’in sosyal medya platformlarında paylaşılmasının ardından Çinli sosyal medya kullanıcılarından David Zhou, “Teşekkürler Türkiye, kara gün dostu. Türkiye, Çin halkının gerçek dostudur” ifadelerini kullandı. Wang Şinpo da “Teşekkürler Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, teşekkürler Türk halkı” yorumunu yaptı. Bir kullanıcı da “Salgın bittikten sonra sizi Vuhan’a Huoguo ve Reganmian (Çin’e özgü et ve makarna yemekleri) yemeye beklerim” ifadelerine yer verdi.

KORUYUCU KIYAFET

Türkiye, tahliyeyi gerçekleştiren kargo uçağıyla 1000 biyolojik tehlike tulumu, 93 bin 500 koruyucu filtreli maske, 1000 tek kullanımlık koruyucu kıyafet götürmüştü. 

 


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