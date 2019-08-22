Çin'de toprak kayması: 8 ölü, 6 yaralı, 23 kayıp

Çin´in Siçuan eyaleti, aşırı yağışlar sonucu meydana gelen sel ve toprak kaymalarıyla boğuşuyor. Toprak kaymaları sırasında da gerçekleşen aşırı yağışlar, çamur seline dönüştü. Meydana gelen toprak kaymalarında, 8 kişi yaşamını yitirdi, 6 kişi yaralandı, 23 kişi için ise arama kurtarma çalışmaları sürüyor.

Ayrıca, sel ve toprak kaymaları sebebiyle 20 bin yerleşim yerinin hasar gördüğü bildirildi.