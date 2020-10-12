  • $7,8865
  • 9,336
  • 487.524
  • 1178.35
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
  • Haberler
  • Dünya
  • Çin'de tepkilere yol açan karar... Kilolu öğrenciye düşük not!
12 Ekim 2020 Pazartesi 23:37 | Son Güncelleme:

Çin'de tepkilere yol açan karar... Kilolu öğrenciye düşük not!

Çin'de tepkilere yol açan karar... Kilolu öğrenciye düşük not!
DHA

Çin'in Şansi eyaletindeki bir kentte, normal görme veya kilo gereksinimini karşılamayan öğrencilere, lise giriş sınavları sırasında düşük not verileceği belirtildi.

Çin’in Şansi eyaletindeki Changzhi kentinde normal görme veya kilo gereksinimini karşılamayan öğrencilere, lise giriş sınavları sırasında düşük not verileceği bildirildi. 

DHA'nın aktardığı habere göre, karar, yüz binlerce sosyal medya kullanıcısının yeni politikayı 'haksız' ve 'anlamsız' olarak eleştirmesiyle tepki çekti. 

Çin’de 18 yaşın altındaki nüfusunun yarısından fazlası şu anda miyop olduğu ifade ediliyor. Bundan da en çok lise öğrencilerinin etkilendiği belirtiliyor. 

"FİZİKSEL UYGUNLUK" DA ESAS ALINACAK

Yeni politikaya göre, öğrenciler görme ve ağırlık testleri de dahil olmak üzere 'fiziksel uygunluk' seviyeleri açısından değerlendirilecek ve not verilecek. Öğrencilerin lise giriş sınavının bir parçası olan değerlendirmeler, toplam notlarının yüzde altısını oluşturacak.

<p>Editör-Kurgu: Ezgi Aşık / <a href='mailto:ezgi.asik@turkmedya.com.tr'>ezgi.asik@turkmedya.com.tr<

Cephe hattında neler yaşanıyor?

Türkiye'nin yeni nesil yerli silahları

Yeni Zigana Tüneli'nin havalandırma sistemi Avrupa'da ilk olacak

Çocuklara kitapları sevdirmenin 10 yolu

Copyright 2020
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.