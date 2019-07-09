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  3. Çin'de su baskınları nedeniyle 200ü aşkın kişi mahsur kaldı

Çin'de su baskınları nedeniyle 200ü aşkın kişi mahsur kaldı

Çin'de su baskınları nedeniyle 200ü aşkın kişi mahsur kaldı

Çin’in güneydoğusundaki bir eyalette yoğun yağışların neden olduğu su baskınları nedeniyle 200’den fazla kişi mahsur kaldı.

Çin Merkezi Televizyonu’nun (CCTV) haberine göre, Ciangşi eyaletinin Pingşiang kentinde yoğun yağışlar taşkınlara neden oldu.

Su baskınları nedeniyle 200’den fazla bölge sakini mahsur kaldı. Yetkililer mahsur kalanlar için kurtama çalışmaları başlattı.

Çin'de genelde yazın güney bölgelerde artan yağışlar ve meydana gelen seller can kayıplarıyla sonuçlanabiliyor. 

AA

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