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  3. Çin'de sel felaketi 20 milyon insanı etkiledi

Çin'de sel felaketi 20 milyon insanı etkiledi

Çin'de sel felaketi 20 milyon insanı etkiledi

Ülkenin güneyinde yağışların yol açtığı sellerden etkilenenlerin sayısı 19 milyon 910 bini buldu.

Çin Acil Durum Yönetimi Bakanlığı, bu yaz şiddetli yağışlardan dolayı meydana gelen sellerden 19 milyon 910 bin kişinin etkilendiğini açıkladı. Bakanlıktan yapılan açıklamada, sel sezonu olarak tabir edilen geçen ay başından bugüne kadar ülkenin Cıciang, Fucien, Ciangşi, Hunan, Guangdong, Guicou eyaletleri ve Guangşi Cuang Özerk Bölgesi'nde meydana gelen seller ve etkileri hakkında bilgi verildi. 

Açıklamada, söz konusu eyaletlerde 19 milyon 910 bin kişinin sellerden etkilendiği bildirilirken, 1,3 milyon kişinin güvenli yerlere tahliye edildiği, 582 bin kişinin de acil yardıma muhtaç durumda olduğu belirtildi. 

Sel sezonunda 53,4 milyar yüenlik (yaklaşık 7,7 milyar dolar) maddi kayıp yaşandığı ifade edilen açıklamada, 34 bin evin çöktüğü ve 1,76 milyon hektarlık tarım alanının zarar gördüğü kaydedildi. Açıklamada ayrıca, ilgili birimlerle selden etkilenen bölgelere daha fazla kurtarma ekibi ve yardım sevk edileceği vurgulanırken, gelecek hafta boyunca söz konusu bölgelerde sağanak yağmurların devam edebileceği uyarısında bulunuldu.  


(AA)

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