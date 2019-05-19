Çin'de savaş uçağı düştü

Olay dün Çin'in Shandong eyâletinde bağlı Weihai şehrinde meydana geldi. Yerel medya Çin ordusuna ait savaş jetinin, bir yerleşim alanına düştüğünü, uçaktaki 2 pilotun kazadan hemen önce uçaktan kendilerini dışarı fırlattıklarını duyurdu. Uçağın düştüğü bölgede kaza esnasında kimsenin bulunmuyor olması büyük bir facianın önüne geçti.



Uçağın düşüş nedeninin araştırıldığı belirtildi.

(DHA)