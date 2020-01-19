Çin'de SARS'a benzeyen 'gizemli virüs'ten etkilenenlerin sayısı 62'ye çıktı

Vuhan Belediye Sağlık Komisyonu tarafından yapılan açıklamada, virüs sebebiyle 2 kişinin hayatını kaybettiği, hala tedavi altındaki 41 kişiden 8'inin durumunun ağır olduğu, 19 kişinin ise taburcu edildiği kaydedildi.

Kentte yılbaşından bu yana bulaşıcı virüsten etkilenenlerin sayısının 62'ye yükseldiği belirtilen açıklamada, 30 ila 79 yaşlarındaki hastalarda değişen yoğunlukta ateş ve öksürük belirtileri görüldüğü bilgisini paylaştı.

ÇİN'DEN GELEN YOLCULARA SAĞLIK TARAMASI

Aralarında Tayland ve Japonya'nın da olduğu bazı Asya ülkelerinde ve ABD'deki bazı havalimanlarında, Vuhan ve iç bölgelerindeki diğer merkezlerden gelen yolculara sağlık taraması yapılmaya başlandı.

"BULAŞICILIĞI GÜÇLÜ DEĞİL"

Öte yandan Vuhan Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi Baş Hekimi Li Gıng, devlet televizyonu CCTV'ye yaptığı açıklamada, virüsün bulaşıcılığının güçlü olmadığını söyledi.

Hastaların hafif belirtiler gösterdiği ve hastalarla yakın ilişkideki 700 kişide yapılan taramalarda hastalık emaresine rastlanmadığını ifade eden Li, "Bu insandan insana aktarım olasılığını ortadan kaldırmıyor elbette ama süreğen bir aktarım ihtimali düşük bir risk. Önleme ve kontrol tedbirlerinin alınmasıyla salgın önlenebilir." değerlendirmesinde bulundu.

İlk hastaların büyük bölümünün Vuhan'daki Huanan Deniz Ürünleri Toptancı Pazarı'nda çalışan veya orayı ziyaret edenler olduğunun anlaşılmasının ardından pazar geçici olarak hizmete kapatılmıştı.

"GİZEMLİ HASTALIK"

Çin'in Hubey eyaletinin Vuhan kentinde ortaya çıkan ve tanımlanamayan türdeki bir virüsten kaynaklanan salgın, 2002 ve 2003'te yüzlerce kişinin ölümüne yol açan şiddetli akut solunum yolu sendromu (SARS) salgınını hatırlattığından ülkede endişeye yol açmıştı.

Çinli yetkililer, Vuhan'da onlarca kişide görülen gizemli hastalığın SARS olmadığını belirtmiş ve yapılan ilk incelemelerin, hastalığın SARS, Orta Doğu Solunum Sendromu (MERS), influenza, kuş gribi ve adenovirus olmadığını ortaya koyduğunu ifade etmişti.

Öte yandan Hong Konglu uzmanlar virüsün genetik yapısının SARS ile yüzde 80 örtüştüğünü belirtmişti.

Vuhan dışında Hong Kong, Tayvan, Güney Kore, Japonya ve Tayland'da da bu hastalığın belirtilerini gösteren kişiler tedavi altına alınmıştı.

Çin dışında rastlanan vakalarda, hastaların Vuhan'a seyahat etmiş kişiler olması salgın ihtimalini güçlendiriyor.

AA