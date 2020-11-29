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  • Çin'de maden ocağını su bastı: 10'u aşkın kişi mahsur kaldı
29 Kasım 2020 Pazar 15:15 | Son Güncelleme:

Çin'de maden ocağını su bastı: 10'u aşkın kişi mahsur kaldı

Çin'de maden ocağını su bastı: 10'u aşkın kişi mahsur kaldı
AA

Çin'in orta kesiminde bir kömür madenini su basması nedeniyle 10'dan fazla kişi mahsur kaldı. Kurtarma çalışmalarının ise başlatıldığı açıklandı.

Çin'in orta kesiminde bir kömür madenini su basması nedeniyle 10'dan fazla kişi mahsur kaldı.

AA'da yer alan habere göre, Xinhua ajansının haberine göre, ülkenin Hunan eyaletine bağlı Leiyang kentinde bulunan bir kömür madenini su bastı.

Kaza olduğu belirtilen olay nedeniyle 10’dan fazla kişi mahsur kaldı.

Kurtarma çalışmaları başlatıldı.

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