Çin'de maden ocağını su bastı: 10'u aşkın kişi mahsur kaldı

Çin'in orta kesiminde bir kömür madenini su basması nedeniyle 10'dan fazla kişi mahsur kaldı.

AA'da yer alan habere göre, Xinhua ajansının haberine göre, ülkenin Hunan eyaletine bağlı Leiyang kentinde bulunan bir kömür madenini su bastı.

Kaza olduğu belirtilen olay nedeniyle 10’dan fazla kişi mahsur kaldı.

Kurtarma çalışmaları başlatıldı.