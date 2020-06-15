Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 6,8418
  • 7,7066
  • 375.611
  • 109464
Haber Hattı
Haber hattı
0530 708 54 54
Bip""/
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Dünya
    3. >
  3. Çin'de kömür madeninde patlama: 7 ölü
15 Haziran 2020 Pazartesi 16:00 | Son Güncelleme:

Çin'de kömür madeninde patlama: 7 ölü

Çin'de kömür madeninde patlama: 7 ölü

Son Dakika Haberleri.. Çin'in orta kesimindeki bir kömür madeninde meydana gelen gaz patlaması nedeniyle 7 kişi hayatını kaybetti.

Xinhua ajansının haberine göre, ülkenin Şaanşi eyaletine bağlı Hançıng kentinde Shaanxi Liaoyuan Coal Industry LLC şirketinin işlettiği kömür madeninde 10 Haziran'da patlama meydana geldi.

Yaklaşık 4 gündür madende yürütülen kurtarma çalışmaları sonucunda 7 kişinin cesetlerine ulaşıldı.

Kaza olduğu belirtilen patlamanın nedenine ilişkin soruşturma başlatıldı.

>>>>>>>Diğer sondakika haberleri için tıklayınız
Bakan Koca duyurdu: 3 bin sözleşmeli personel alınacak
İsrail'i ‘ilhak' konusunda uyarmıştı: Kral Abdullah, Netanyahu'nun telefonunu açmadı
Galatasaray'dan olay açıklama! 'Cellat başı...'
Şehirlerin sosyal mesafe karnesi: İşte en çok uyan il
İçme suyu borusundan çıkarıldı! Şoke eden görüntü
Bingöl'de 5.6 büyüklüğünde yeni bir deprem daha oldu, o anlar kamerada

Bingöl'de 5.6 büyüklüğünde yeni bir deprem daha oldu, o anlar kamerada

İstanbul merkezli uyuşturucu operasyonu

İstanbul merkezli uyuşturucu operasyonu

Survivor'da sakatlıklar sonrası flaş karar! Acun Ilıcalı aç

Survivor'da sakatlıklar sonrası flaş karar! Acun Ilıcalı açıkladı

Eber gölü'nün büyüleyici manzarası

Eber gölü'nün büyüleyici manzarası