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Çin'de kimya tesisinde patlama: 4 ölü

Çin'de kimya tesisinde patlama: 4 ölü

Çin'in güneyindeki bir kimya tesisinde meydana patlama sonucu 4 kişi yaşamını yitirdi, 3 kişi yaralandı.

Şinhua ajansının haberine göre, ülkenin güneyindeki Guangşi Cuang Özerk Bölgesi'ne bağlı Yulin kentinin Luçuan ilçesindeki bir kimya tesisinde patlama meydana geldi. Yerel saatle 11.00 sularında meydana gelen patlamada, 4 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı. Yaralıların 2'sinin ise durumunun ciddi olduğu kaydedildi. Patlamanın nedeni belirsizliğini korurken, olay yerine kurtarma ekipleri gönderildi. Çin basınındaki görüntülerde, devasa beyaz bir bulutun tesisin üzerini kapladığı görülüyor.

AA

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