Çin'de karantina kabusu! Doktor yok, ilaç yok, su yok...

Çin'in Vuhan kentinde koronavirüsü nedeniyle ilan edilen sıkıyönetim kapsamında kentte yaşayan aileler Çin Kominist Partisi'nin zorunlu kılmasıyla karantina merkezlerine götürülüyor. Karantina merkezine gitmek istemeyen aileler silah zoru ile götürülüyor.

İnsanların zorla karantina merkezine götürüldüğü görüntüler paylaşılıyor. Bir kullanıcı bu görüntüleri paylaşarak "Karantina merkezinin kapasitesinin dolu olması ve Çin'in yeterli tedbir almamasından dolayı merkezlerde yeteri kadar ilaç, doktor, su, banyo yok. Bundan dolayı Çin ne kadar güzel gösterirse göstersin insanlar gitmek istemiyor." ifadelerini kullandı.