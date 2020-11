Çin'de inanılmaz kaza: Minibüs kağıt gibi ezildi, şoför sağ kurtuldu

Çin'de yaşanan kazada, hızla gelen bir çimento kamyonu park halindeki minibüse çarptı. Kazada minibüs kağıt gibi ezilirken, sürücü ise araçtan sağ olarak kurtuldu.

DHA'da yer alan habere göre, Çin'in Dalian kentinde hızla gelen bir çimento kamyonu, park halindeki minibüse hızla çarptı. Kağıt gibi ezilen minübüs sürücüsü ise şans eseri sağ olarak kurtarılırken, o anlar güvenlik kamerasına an be an yansıdı.

Çimento kamyonunun sürücüsünün de kazadan yara almadığı ifade edilirken, olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yaralıları hurdaya dönen araçlardan kurtardı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.