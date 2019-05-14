Çin'de ikinci bir yanan Tesla vakası meydana geldi

Apple Daily'nin aktardığına göre yangın, Hong Kong'un San Po Kong bölgesinde gerçekleşti. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülere göre, ABD'li elektrikli otomobil üreticisi Tesla'nın Model S 85 KWH aracı park edildikten yaklaşık yarım saat sonra alev aldı. Yangın 45 dakikada ancak söndürülebildi. ??Reuters'ın konu hakkında bilgi almak için Tesla yetkilileri ile iletişime geçtiği ancak yetkililerin olayla ilgili sorulara cevap vermediği belirtildi. Şirket, daha önce yaptığı açıklamalarda elektrikli araçların yanma riskinin petrolle çalışanlara göre daha düşük olduğunu belirtmişti.

İNCELEME BAŞLATILMIŞTI

Yaklaşık bir ay önce de Çin'in Shanghai kentinde bulunan kapalı bir otoparkta Tesla S modeli araç yanmıştı. ?Bu görüntünün sosyal medyada paylaşılmasının ardından durumdan haberdar olan elektrikli araç üreten Tesla Motors ise olay yerine bir ekip göndererek olayı incelemeye aldıklarını ve ilgili birimlerle iletişime geçtiklerini duyurmuştu. ?Daha önce ise Pensilvanya'nın Monroeville bölgesinde Tesla model bir araç durduk yere alec almış ve 4 saat boyunca yanmıştı.

(Sputnik News)