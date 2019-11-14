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Çin'de iki kişide veba görüldü

Çin'de iki kişide veba görüldü

Çin'de veba teşhisi konulan iki kişinin hastanede tedavi altına alındığı açıklandı. Veba, tarihin en ölümcül hastalığı olarak biliniyor.

"Yersinia pestis" adlı bakterinin yol açtığı hastalık üç şekilde ortaya çıkıyor.

Bunlar, akciğerlerde görülen pnömonik veba, bir kan enfeksiyonu olan septisemik veba ve lenf bezlerini etkileyen hıyarcıklı veba.

Orta Çağ'da Avrupa nüfusunun yüzde 60'ı vebadan öldü

Hastalığın en bilinen formu olan hıyarcıklı veba, Orta Çağ'ın sonlarında görülen Kara Ölüm dahil bir dizi salgına neden olmuş, Avrupa nüfusunun yüzde 60'ı hayatını kaybetmişti.

Pekin'deki bir hastanede tedavi altına alınan hastaların hıyarcıklı vebadan daha da tehlikeli olduğu bilinen pnömonik vebaya yakalandıkları belirtiliyor.

ABD Hastalık Kontrolü ve Önleme Merkezine göre (CDC) veba, enfekte hayvanlarla temas yoluyla ya da enfekte hayvanlardaki bitlerin ısırmasıyla geçiyor.

Ancak pnömonik veba öksürük yoluyla bulaşıyor. Son derece bulaşıcı olan hastalık, derhal antibiyotikle tedavi edilmezse ölüme yol açıyor.

Dünya Sağlık Örgütü'nden Fabio Scano, Çinli yetkililerin hastalığı kontrol altında tutmak için büyük çaba harcadığını söyledi.

BBC Türkçe

 


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