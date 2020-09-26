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26 Eylül 2020 Cumartesi 01:28 | Son Güncelleme:

Çin'de Huawei'e ait tesiste yangın!

Çin'de Huawei'e ait tesiste yangın!
AA

Çin'de teknoloji şirketi Huawei'e ait bir tesiste çıkan yangında 3 kişi yaşamını yitirdi.

Çin'de teknoloji şirketi Huawei'e ait bir tesiste çıkan yangında 3 kişi yaşamını yitirdi.

AA'nın Channel News Asia'dan aktardığı habere göre, yetkililer ülkenin güneyinde yer alan Dongguan kentinde Huawei'e ait tesiste yangın çıktığını bildirdi.

Yetkililer, 3 kişinin hayatını kaybettiği yangının itfaiye ekiplerince söndürüldüğünü belirtti.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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