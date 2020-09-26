26 Eylül 2020 Cumartesi 01:28 | Son Güncelleme:
Çin'de Huawei'e ait tesiste yangın!
AA
Çin'de teknoloji şirketi Huawei'e ait bir tesiste çıkan yangında 3 kişi yaşamını yitirdi.
Çin'de teknoloji şirketi Huawei'e ait bir tesiste çıkan yangında 3 kişi yaşamını yitirdi.
AA'nın Channel News Asia'dan aktardığı habere göre, yetkililer ülkenin güneyinde yer alan Dongguan kentinde Huawei'e ait tesiste yangın çıktığını bildirdi.
Yetkililer, 3 kişinin hayatını kaybettiği yangının itfaiye ekiplerince söndürüldüğünü belirtti.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.