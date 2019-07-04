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  3. Çin'de hortum faciası! En az 6 ölü, 190 kişi yaralı

Çin'de hortum faciası! En az 6 ölü, 190 kişi yaralı

Çin'de hortum faciası! En az 6 ölü, 190 kişi yaralı

Çin'in kuzeydoğusunda meydana gelen hortum en az 6 kişinin ölümüne, 190 kişinin yaralanmasına neden oldu.

Çin'in Liaoning eyaletine bağlı Kaiyuan şehrinde dün gece meydana gelen hortum en az 6 kişinin hayatını kaybetmesine, 190 kişinin ise yaralanmasına neden oldu. Şiddetli hortum bölgedeki evlerin çatılarını parçalayarak ilerlerken şehirdeki elektrik hatlarını tahrip etti. Yerel medya, şehrin çeşitli bölgelerinde elektrik kesintilerinin yaşandığını bildirdi. 

Kaiyuan'ın sanayi bölgesi Teiexi hortumdan en fazla etkilenen yer oldu. Hortumun şehirden geçtiği 15 dakika boyunca saatte 80 kilometre hıza ulaştığı bildirildi. Yerel kaynaklara göre 120 kişi bölgeden tahliye edildi. 
Acil durum yetkilileri şehirde arama ve kurtarma operasyonlarına başladı. 
(İHA) 

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