Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,9343
  • 6,5831
  • 295.258
  • 123556
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Dünya
    3. >
  3. Çin'de görülen koronavirüs salgını ABD'ye ulaştı

Çin'de görülen koronavirüs salgını ABD'ye ulaştı

Çin'de görülen koronavirüs salgını ABD'ye ulaştı

ABD'nin Washington eyaletinde bir kişide Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve zatürreye benzetilen "gizemli" hastalığa neden olan koronavirüsü tespit edildi.

ABD medyasında yer alan haberlere göre, Çin ziyaretinin ardından hastalanan ve Washington'da tedavi altına alınan kişinin, Vuhan'da görülen koronavirüsünün aynısını taşıdığı belirtildi.

Durumu ağır olduğu ifade edilen kişinin kimliği açıklanmadı.

Yeni koronavirüsten kaynaklanan salgında şimdiye kadar 6 kişi hayatını kaybetti.

Çin Ulusal Sağlık Komisyonu, koronavirüsün dün 77 kişide teşhis edildiğini, ülke genelinde vaka sayısının 291'e çıktığını bildirmişti.

Yeni vakaların 72'sinin Hubey eyaletinde, 2'sinin Şanghay'da, 3'ünün de Pekin'de görüldüğü belirtilmişti.

Virüs, Çin'de 25 Ocak itibarıyla başlayacak Çin Yeni Yılı (Bahar Bayramı) dolayısıyla tatillerini memleketlerinde geçirmek isteyen milyonlarca kişi açısından da risk oluşturuyor.

ÇİN'DE "GİZEMLİ HASTALIK"

Söz konusu salgın, 2002 ve 2003'te yüzlerce kişinin ölümüne yol açan şiddetli akut solunum yolu sendromu (SARS) salgınını hatırlattığından ülkede endişeye yol açmıştı.

Çinli yetkililer, gizemli hastalığa ilişkin yapılan ilk incelemelerin, hastalığın SARS, Orta Doğu Solunum Sendromu (MERS), influenza, kuş gribi ve adenovirus olmadığını gösterdiğini ifade etmişti.

Hong Konglu uzmanlar, virüsün genetik yapısının SARS ile yüzde 80 örtüştüğünü belirtmişti.

Hong Kong, Tayvan, Güney Kore, Japonya ve Tayland'da da hastalık belirtilerini gösteren kişiler tedavi altına alınmıştı.

(AA)


Serdar Chloe'yi unutamıyor
Defne Samyeli'den şaşırtan evlilik açıklaması!
Adanalı dizisinin Pınar'ı estetikle bambaşka biri oldu!
Şeyma Subaşı takipçilerine isyan etti!
Ünlü sunucu sosyal medyanın diline düştü!
<p>Pınarbaşı´nda yerleşimin tarihi, Kaşkalar´a kadar uzanıyor. Kaşkalar´dan sonra bölgede birçok uyg

Pınarbaşı Gezi Rehberi | Dünyanın Geçişi En Zor Kanyonu: Valla Kanyonu

Hayranı gibi yaklaştı önce imzasını aldı, sonra canını!

Bitlis'te güvenlik güçleri teröristlere göz açtırmıyor

Çin'deki gizemli virüs hızla yayılıyor