Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,6776
  • 6,2271
  • 272.967
  • 105152
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Dünya
    3. >
  3. Çin'de belediye başkanının evinde 13.5 ton altın bulundu

Çin'de belediye başkanının evinde 13.5 ton altın bulundu

Çin'de belediye başkanının evinde 13.5 ton altın bulundu

Çin polisi, Danzhou Eski Belediye Başkanı Zhang Qi’nin evine gerçekleştirilen operasyonla evin bodrum katına gizlenmiş 13.5 ton para ve altın buldu.

Çin polisi, 58 yaşındaki Danzhou Eski Belediye Başkanı Zhang Qi’nin evinini bodrum katına gizlenmiş yaklaşık 34 milyar Euro değerinde bir servet buldu. Çin Yolsuzlukla Mücadele Kurumu, gerçekleştirilen operasyonla 13.5 ton para ve altın bulunan evin görüntülerini paylaştı. Gözaltına alınan belediye başkanının hüküm giyebileceği belirtiliyor.

(İHA)

Son dakika haberleri, son dakika haber, son dakika gelişmeleri
Son dakika haberleri

Popçu Gülşen muhabirin o sorusunu böyle tiye aldı: Kaç yaşındasınız?
Hayranlarını böyle şaşırttı! 'Göründüğü gibi değilmiş'
Ünlü oyuncu Selin Şekerci'nin acı günü
Ünlü oyuncu Seda Bakan'ın doğumdan sonraki fit görüntüsünün sırrı belli oldu
Düğünden sonra ilk işi bu oldu!
<p>Olay, Avcılar´da saat 15.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bankaya giren bir ş

'Çocuğum Hasta Kusura Bakmayın' Dedi, Bankayı Soydu

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

İnanması zor ancak bu evler 2 saatte yapılıyor

Türkiye'nin denizlerdeki gurur günü