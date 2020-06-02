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  3. Çin'de aylar sonra ilk ölüm! Vuhan'daki doktor hayatını kaybetti
02 Haziran 2020 Salı 10:30 | Son Güncelleme:

Çin'de aylar sonra ilk ölüm! Vuhan'daki doktor hayatını kaybetti

Çin'de aylar sonra ilk ölüm! Vuhan'daki doktor hayatını kaybetti

Çin'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgının ortaya çıktığı Vuhan kentinde bir doktorun Kovid-19'dan öldüğü açıklandı.

Devlete ait "The Paper" internet sitesinde yer alan habere göre, 4 ay boyunca Kovid-19 tedavisi gören Vuhan Merkez Hastanesi doktorlarından Hu Weifeng hayatını kaybetti.

Çin'de 17 Nisan'dan bu yana Kovid-19 kaynaklı ölüm bildirilmiyordu. Bu son ölüm, yarından itibaren resmi istatistiklere dahil edilecek.

Ulusal Sağlık Komisyonu verilerine göre Çin'de bugüne dek 83 bin 22 vaka görülürken, virüs nedeniyle 4 bin 634 kişi yaşamını yitirdi. Ülkede 78 bin 315 Kovid-19 hastası iyileşti, 73 hastanın ise tedavisi sürüyor.


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