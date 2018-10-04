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  3. Çin'de 8 ayda 8,5 ton uyuşturucu ele geçirildi

Çin'de 8 ayda 8,5 ton uyuşturucu ele geçirildi

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Çin'in Guangdong eyaletinde yılın ilk 8 ayında yapılan operasyonlarda 8,5 ton uyuşturucu ele geçirildi.

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Çin Şinhua ajansının haberine göre, Guangdong Eyaleti Narkotik Kontrol Komisyonu, eyalette yerel polisin bu yılın ocak-ağustos aylarında 9 bin uyuşturucu vakasına müdahale ettiğini ve 8,5 ton uyuşturucuya el koyduğunu duyurdu.

30 bin bağımlı rehabilitasyon merkezlerine gönderildi

Operasyonlarda, uyuşturucu bağımlısı olduğu belirlenen 66 bin kişiden 30 bini zorunlu olarak rehabilitasyon merkezlerine gönderildi.

Öte yandan, Guangdong'daki bütün okullarda öğrencilere yıl sonuna kadar uyuşturucuya karşı farkındalık eğitimi verilecek, bağımlılıktan kurtulanlara istihdam konusunda yardım sağlanacak.

(AA)

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