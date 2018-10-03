Çin ve ABD savaş gemilerinin karşılaşma anına ait görüntüler ortaya çıktı

ABD ordusu, Çin ve ABD'ye ait savaş gemilerinin Güney Çin Denizi'nde karşı karşıya geldiği ana ait uydu görüntülerini paylaştı.



Amerikan donanmasına ait bir geminin tatbikat sırasında Çin savaş gemisi ile karşı karşıya geldi.



ABD'ye ait destroyerin olası bir çarpışmayı önlemek için kaçamak manevralar yaptığı öğrenildi.



Pentagon yetkilileri, olayı iki gemi arasında tehlikeli bir karşılaşma olarak nitelendirdi. Yetkililer, ABD'nin USS Decatur destroyeri ile Çin'e ait Luyang savaş gemisinin, Güney Çin Denizi'ndeki Gaven Resifleri civarında birbirine 40 metre yaklaştığını belirtti.



Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan ABD Pasifik Filosu'nun sözcüsü Kaptan Charles Brown, ''Luyang savaş gemisi, Decatur'un bölgeyi terk etmesi için uyarılar eşliğinde agresif manevralar gerçekleştirdi.''dedi.



Uzamanlar ABD savaş gemisinin Güney Çin Denizi'ndeki tartışmalı Spratly Adaları'nın kara sularına girmesi üzerine Çin gemisinin önleme yaptığını, bu durumun ABD ve Çin arasındaki ticaret savaşıyla gerilen ipleri iyice gerdiğini söylüyor. ABD Savunma Bakanı James Mattis'in Ekim ayında Pekin'e yapacağı planlı bir seyahati iptal etmesi de iki süper güç arasındaki gerginliğe işaret olarak değerlendiriliyor.



İşte savaşa metrelerin kaldığı o an...

(star.com.tr)