Çin: Ülkemizde salgın durmuştur

Xinhua haber ajansının aktardığına göre, basın toplantısında konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Mi Feng, sağlık ekiplerinin Çin’in içindeki koronavirüs salgınını durdurmada başarılı olduklarını ifade etti. Çinli yetkili, “28 Mart itibarıyla teyit edilen enfeksiyon vakalarının sayısı 3 binin altında” ifadelerini kullandı. Bunun yanı sıra ithal vaka sayısı artmaya devam ettiğinden Çin’de virüsle yeni bir mücadele başlama olasılığının bulunduğunu kaydeden Mi, dün Çin’e 42 ülkeden gelen 693 ithal vaka hakkında bilgi alındığını vurguladı.