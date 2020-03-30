Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 6,4987
  • 7,2039
  • 338.079
  • 88125
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Dünya
    3. >
  3. Çin: Ülkemizde salgın durmuştur

Çin: Ülkemizde salgın durmuştur

Çin: Ülkemizde salgın durmuştur

Çin Ulusal Sağlık Komisyonu Sözcüsü Mi Feng, ülke içindeki yeni tip koronavirüs salgınının durdurulduğunu belirtti.

Xinhua haber ajansının aktardığına göre, basın toplantısında konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Mi Feng, sağlık ekiplerinin Çin’in içindeki koronavirüs salgınını durdurmada başarılı olduklarını ifade etti. Çinli yetkili, “28 Mart itibarıyla teyit edilen enfeksiyon vakalarının sayısı 3 binin altında” ifadelerini kullandı. Bunun yanı sıra ithal vaka sayısı artmaya devam ettiğinden Çin’de virüsle yeni bir mücadele başlama olasılığının bulunduğunu kaydeden Mi, dün Çin’e 42 ülkeden gelen 693 ithal vaka hakkında bilgi alındığını vurguladı.


İstanbul'da 'ev partisi'ne operasyon: 11 kişi gözaltına alındı

İstanbul'da 'ev partisi'ne operasyon: 11 kişi gözaltına alındı

Türkiye'nin yeni nesil yerli silahları

Fenerbahçe sil baştan! İşte o köklü değişikler...