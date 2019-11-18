Çin, Tayvan Boğazı'na uçak gemisi gönderdi

Çin Donanması Basın Sözcüsü Çıng Dıvey, yaptığı yazılı açıklamada, ülkenin ilk yerli üretim uçak gemisi Type-001A'nın Tayvan Boğazı’na gönderildiğini ve buradan Güney Çin Denizi’ndeki bazı ilgili alanları ziyaret edeceğini belirtti.

Söz konusu uçak gemisinin bilimsel test ve rutin tatbikatlar kapsamında görevlerini icra edeceğini kaydeden Sözcü Çıng, tatbikat ve testlerin, uçak gemisinin üretim süreciyle ilgili normal bir düzenleme olduğunu ifade etti.

Çıng, uçak gemisinin bu görevinin "herhangi özel bir hedefle ve mevcut şartlarla ilgisinin olmadığının" altını çizdi.

Diğer yandan, Tayvan makamlarından yapılan açıklamada, ABD ve Japon savaş gemilerinin Çin’in uçak gemisinin seyrini takip ettiği belirtilerek Çin ordusunun bu hareketiyle Tayvan’daki liderlik seçimlerini etkilemeyi hedeflediği ileri sürüldü.

Tayvan lideri Tsai Ing-wen, dün Tayvan’ın resmi bağımsızlığını savunan William Lai’yı başkan yardımcılığı makamı için aday göstermişti. Tayvan’da liderlik seçimleri 11 Ocak 2020’de düzenlenecek.

Çin'de 1949'da Mao Zedong'un iktidara gelmesi üzerine Çan Kayşek (Chiang Kai-shek) ve bazı hükümet üyeleri, Tayvan'a yerleşerek 1912’de kurulan "Çin Cumhuriyeti" iktidarının adada devam ettiğini ileri sürerek bağımsızlık ilan etmiş ancak "milliyetçi Çin" olarak da adlandırdıkları Tayvan'ın, Çin tarafından bağımsızlığı kabul edilmemişti.

Çin'in Birleşmiş Milletlerdeki resmi temsilcisi olan Çin Halk Cumhuriyeti, benimsediği "Tek Çin" ilkesi uyarınca, ada üzerinde herhangi bir kontrolü olmamasına rağmen Tayvan'ı kendi toprağı kabul ediyor. Pekin yönetimi, bağımsızlık ilan etmesi halinde Tayvan'a askeri müdahalede bulunabileceğini ileri sürüyor.

AA