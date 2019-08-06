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  3. Çin sır gibi saklıyor... İlk kez görüntülendi

Çin sır gibi saklıyor... İlk kez görüntülendi

Çin sır gibi saklıyor... İlk kez görüntülendi

Çin tarafından yayınlanan propaganda videosunda ülkenin bir süredir gizli tuttuğu komuta merkezini ilk defa görüntülendi.

Son dönemde askeri yatırımlarını ciddi seviyede artıran Çin yeni teknolojilere de hatırı sayılır yatırımlar yapıyor. O projelerden birisi de ülkenin uzun menzilli füze projesi.

Dongfeng ve Julang serilerinin de aralarında bulunduğu 2500 füzeye ev sahipliği yapan komuta merkezine ait görüntüler ilk defa yayınlandı.

Çin Halk Kurtuluş Ordusu tarafından yayınlanan görüntüler sosyal medyada kısa sürede en çok konuşulan konulardan biri oldu.

(ntv.com.tr)

 

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