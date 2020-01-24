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Çin Seddi'nde koronavirüs önlemi

Çin Seddi'nde koronavirüs önlemi

Çin Seddi'nin bazı bölümleri koronavirüs şüphesiyle ziyarete kapatıldı.

Ulusal Sağlık Komisyonu’nun açıklamasına göre, Tibet Özerk Bölgesi ve Çinghay eyaleti dışında ülkedeki bütün, özerk bölge, özel idari bölge ve eyalete yayılan koronavirüsten (2019-nCoV) etkilenenlerin sayısı, 177’sinin durumu ağır olmak üzere 853'e yükseldi. Salgın nedeniyle bugüne kadar 26 kişi hayatını kaybetti.

8 BİNDEN FAZLA KİŞİ MÜŞAHADE ALTINA ALINDI

Diğer yandan salgından etkilenen kişilerle temasa geçen kişilerden müşahade altına alınanların sayısı 8 bin 420’ye çıkarken, virüs taşıma durumları "şüpheli" olan kişilerin sayısı ise 1072 olarak açıklandı.

Salgın vakası sayısında Hubey eyaleti 444 kişiyle başı çekerken, bunu 32 vaka ile Guangdong, 27 Vaka ile Cıciang eyaletleri takip ediyor. Enfekte sayısı başkent Pekin’de 26, Şanghay’da ise 20 oldu.

HUBEY’DE KARANTİNAYA ALINAN KENT SAYISI 13'E ÇIKTI

Vuhan’ın başkenti Hubey’de karantinaya alınan kent sayısı 13'e çıktı. Eyaletteki Vuhan, Huanggang, Icou, Şienning kentleri ile ilçe büyüklüğündeki Çıbi, Şientao, Cıciang, Çienciang kentlerinde metro, otobüs ve feribot seferlerinin geçici olarak durdurulduğu belirtildi.

ÇİN SEDDİ'NDE DE ÖNLEM ALINDI

Çin'in Pekin yakınlarındaki Çin Seddi'nin bazı bölümleri cumartesi gününden itibaren ziyaretçilere kapalı olacak.

(AA/TRT Haber/Reuters)


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