Çin polisi doktoru tehdit etmişti! En şüpheli ölüm

Çin Ulusal Sağlık Kurumu, ülke genelinde virüs kaptığı tespit edilen kişi sayısının 31 bin 161 olduğunu açıklarken salgından ölenlerin sayısının da 638’e ulaştığını duyurdu. Vuhan’daki virüsü ilk teşhis eden doktor Li Venliang, hastalardan kaptığı virüs sonucu hayatını kaybetti. Polis tarafından “söylenti yaymakla” suçlanan Dr. Li’nin ölümü, hakkında soruşturma başlatıldığı için şüpheli bulundu. Dr. Li, birkaç kez koronovirüs testi olduğunu ancak tümünün negatif çıktığını belirtmişti.

ŞOKLA KABURGALARI KIRILDI

Dr. Li’nin ölümü, Çin’in sosyal medya platformu Weibo’da ifade özgürlüğünün de sorgulayan paylaşımlara yol açtı. “Vuhan hükümeti Dr. Li Venliang’a bir özür borçlu” ve “İfade özgürlüğümüzü istiyoruz” etiketleri sansürlendi. Mesajın birinde “Bu bir kahramanın ölümü” ifadeleri yer aldı. Ülkedeki yolsuzlukla mücadele birimi, konuyla ilgili soruşturma başlattı. Dr. Li’nin kaburgalarının 3 saatlik elektroşok uygulamasıyla kırıldığı öğrenildi. Dr. Li’nin hamile eşi ise haziranda bebeğini dünyaya getirecek.

HER GÜN 100 KİŞİ YAKIYORUZ

Vuhan’daki bir cenaze evinde ve cesetlerin yakıldığı krematoryumlarda çalışan bir yetkili, “Çalışanlarımızın yüzde 90’ı 7/24 çalışıyor… Evlerimize gidemiyoruz. Salgında ölenlerin bedenlerini yakıyoruz” dedi. Krematoryumda çalışan yetkili, 28 Aralık’tan beri her gün neredeyse en az 100 kişinin cansız bedenini yaktıklarını söylerken, izinlerin iptal edildiğini de söyledi.

GEMİDE 1 METRE YASAĞI

Japonya’da koronavirüs nedeniyle karantina altına alınan gemide bulunan yolcu, yaşadıklarını anlattı: “Penceresiz kamaralarda kalan yolcuların, birbirlerine 1 metre yaklaşmamak koşuluyla güverteye çıkmasına izin veriliyor. Odalara ateş ölçüm cihazı dağıtıldı. Yemekleri 3 kez kapıyı çalan personel getiriyor.”

VİRÜS PANGOLİNDEN BULAŞMIŞ OLABİLİR

Çinli araştırmacılar bir memeli türü olan ve eti için yasa dışı biçimde ticareti yapılan ‘pangolin’in korona virüs taşıyıcısı olabileceğini duyurdu. Güney Çin Ziraat Üniversitesi’nden yapılan açıklamada, “Bu son keşif virüsten korunmak için büyük önem taşıyor” denildi.