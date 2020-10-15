Çin ordusu, Tayvan Boğazı'nda en üst düzeyde alarma geçti: ABD, barışı baltalıyor

Tayvan Boğazı'ndaki Çin-ABD krizi büyüyor. Çin Halk Kurtuluş Ordusu Doğu Harekat Alanı Komutanlığı Sözcüsü Binbaşı Cang Çunşüen, Burke sınıfı güdümlü füze destroyeri USS Barry'i izlemek için hava ve deniz kuvvetlerinin harekete geçirildiğini söyledi.

AA'da yer alan haberde Cang, ABD'nin son dönemde Tayvan'ın bağımsızlığı taraftarları için şu ifadeleri kullandı:

"ABD, Tayvan Boğazı bölgesinde barış ve istikrarı ciddi biçimde baltalıyor. ABD'den Tayvan Boğazı'ndaki eylemleri ve sözleriyle sorun çıkarmaya son vermesini istiyoruz."

ABD AÇIKLAMAYI REDDETTİ

ABD Pasifik Filosundan yapılan açıklamada ise USS Barry'nin "uluslararası hukuka uygun biçimde Tayvan Boğazı'ndan rutin geçiş yaptığı" belirtildi.

Açıklamada, "geçişin, ABD'nin özgür ve açık Hint Pasifiği'ne olan bağlılığını ortaya koyduğu, ABD donanmasının, uluslararası hukukun izin verdiği her yerde uçmaya, denize açılmaya ve faaliyet göstermeye devam edeceği" ifade edildi.