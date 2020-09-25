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25 Eylül 2020 Cuma 13:13 | Son Güncelleme:

Çin ordusu casus askerle sarsıldı

Çin ordusu casus askerle sarsıldı
DHA

Casus asker kriziyle sarsılan Çin ordusunda, stratejik öneme sahip olduğu ifade edilen bilgilerin Doğu Hareket Alanı Komutanlığı'nda görevli soyadı Chen olduğu belirtilen asker tarafından, sızdırıldığı tespit edildi.

Çin Halk Kurtuluş Ordusu’nun stratejik öneme sahip bilgilerinin Doğu Hareket Alanı Komutanlığı’nda görevli soyadı Chen olduğu belirtilen bir asker tarafından sızdırıldığı tespit edildi.

DHA'da yer alan habere göre olayla ilgili açıklamalarda bulunan Doğu Hareket Alanı Komutanlığı yetkilieri, asker Chen’in askeri sırları tartışırken ve orduyla ilgili fotoğrafları mesajlaşma uygulamaları üzerinden ailesi ve arkadaşlarıyla paylaşırken yakalandığını duyurdu.

SORUŞTURMA SÜRÜYOR

Yapılan açıklamada, Chen’in ayrıca telefonda çevrimiçi oyunlar oynarken askeri kimliğini de açığa çıkardığı ve izin almadan ikinci el cep telefonu satın aldığını kaydetti. Yetkililer, Chen'in ordudan atıldığını ifade ederek, asker ile ilgili geniş çaplı soruşturmanın sürdüğünü kaydetti.

<p>Editör: Duygu Gecü (<a href='mailto:duygu.gecu@turkmedya.com.tr'>duygu.gecu@turkmedya.com.tr</a>)

Nuh Albayrak Yorumluyor

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