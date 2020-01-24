Çin nüfusu 2020 nedir? Çin'de yayılan corona virüsü etkileri devam ediyor!

Corona virüsü gündemde yer almaya devam ediyor. Yaklaşık olarak 1 milyar 420 kişilik bir nüfusa sahip olan Çin Halk Cumhuriyeti’nde alarm verildi. Corona virüsü nedeniyle Çin Seddi'nin bazı bölümlerine ziyaret yasaklandı. Pekin yönetimi, Corona virüsü nedeniyle Çin Seddi'nin en çok ziyaretçi alan bölümlerinin de içerisinde olduğu bazı bölümleri ziyarete kapattı. Haberimiz içerisinden detaylara ulaşabilirsiniz.

CORONA VİRÜSÜ ETKİLERİ DEVAM EDİYOR!

24 Ocak itibari ile Çin'de hızla yayılan korona virüsü nedeniyle ulaşım yasağı uygulanan şehir sayısı 9'a yükseldi 32 milyon insanın etkileneceği açıklandı.

Corona virüsü nedeniyle Çin Seddi'nin bazı bölümlerine ziyaret yasaklandı.

Pekin yönetimi, Corona virüsü nedeniyle Çin Seddi'nin en çok ziyaretçi alan bölümlerinin de içerisinde olduğu bazı bölümleri ziyarete kapattı. Daha önce yaklaşan Çin Yeni Yılı kutlamaları iptal edilmiş ve Şangay'da bulunan Disneyland gibi toplanma alanlarının bir süre kapalı tutulacağı açıklanmıştı.

İlk olarak Çin'in Wuhan kentinde görülen virüsün şu ana kadar 800'den fazla kişide görüldüğü, bunlardan 26'sının hayatını kaybettiği biliniyor.

ÇİN’İN NÜFUSU NE KADAR?

Çin Halk Cumhuriyet yaklaşık olarak nüfusu 1 milyar 420 milyon kişiden oluşuyor. Çin, toprak büyüklüğü açısından dünyanın en büyük ikinci ülkesidir.

CORONA VİRÜSÜ NEDİR?

Corona virüsü, üst solunum yolu enfeksiyonları ile benzer belirtiler gösterir. Bazı bünyeler hastalığı hafif semptomlarla atlatabileceği gibi bazı hastalar hayatlarını kaybedebilirler. Corona virüs enfeksiyonlarının MERS ve SARS gibi türleri ölümcül olabilir.

Bu virüsün bulaştığı hastaların yaklaşık olarak yüzde 35-40'ı hayatını kaybetmektedir. Bazı bünyeler hastalığı hafif belirtilerle atlatabilir. Virüsün bulaşmasından sonraki ilk 15 gün çok önemlidir. Çünkü belirtiler bu zaman zarfında ortaya çıkar ve virüs bu ilk 15 günlük sürede vücutta yayılım gösterir. Nefes darlığı, öksürük ve ateş hastalığın en önemli belirtileri arasındadır. Fakat bazı hastalarda bu belirtilerle birlikte balgam da görülebilir.

Suudi Arabistan başta olmak üzere Ortadoğu ülkelerinin korkusu haline gelen corona virüsü MERS, akciğerleri ve böbrekleri tahrip ediyor. Bağışıklık sistemini çökerten virüsün uzun süreli yakın temasla bulaşabileceği belirtiliyor. Kaynağı hakkında yeterli bilgi olmayan virüse karşı hiçbir koruyucu aşı veya antibiyotik ilaç tedavisi bulunmuyor.